- Serious Sam 4 sur PC en aoÃ»t

Publié le Vendredi 22 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Simplement

Serious Sam 4, le nouvel opus de la série culte de FPS déjantés, débarquera sur PC, via Steam, en août 2020. Ah, oui, et pour les trois qui l'ont achetée (ha ha ha), il sortira aussi sur Google Stadia.Le jeu est en précommande à 39,99 €.Plein de monstres berserks, un monde en danger, des ennemis redoutables et horribles, et Sam. Sérieusement. Pour la 4ème fois.On nous promet des tas d'armes qui font tout péter, et même du coop à 4 en ligne.