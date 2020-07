Le dessin du jour de Solène

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 15:54:00 par Cedric Gasperini

Assassin’s Creed Valhalla (Ghost of Tsushima fin)

Pour clore la semaine, pourquoi ne pas continuer sur notre lancée Ghost of Tsushima. Et parce qu'on ne cesse de le dire, l'erreur est humaine, et bien... euh... finalement, on va vous parler d'Assassin's Creed Valhalla. Ou des deux, en fait.Solène, donc, dans son dessin du jour, nous a fait un mix.Enjoy.