- Ubisoft dévoile une bande-annonce pour le nouveau héros Eivor

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 11:50:00 par Théo Valet

J'attends toujours le côté Assassin

Après avoir dévoilé un peu de Gameplay pour son prochain Assassin's Creed, Ubisoft nous parle un peu plus de l'histoire de son nouveau héros, Eivor. Je l'appelle "héros" exprès car pour le moment on ne sait pas du tout comment prendra place l'histoire des assassins dans l'aventure d'Eivor. A priori, ce dernier sera chassé de chez lui et débarquera dans de nouvelles contrées. Il va devoir se battre pour faire survivre son clan dans des terres anglaises hostiles envers son peuple. Il faudra encore attendre un peu pour savoir ce qu'il va arriver à notre cher Viking et qui il va croiser lors de cette aventure.Un EP avec 7 musiques provenant de la bande originale du jeu a aussi été dévoilé sur Spotify aujourd'hui, je vous invite à aller écouter car si la licence Assassin's Creed a bien un élément parfait, c'est sa bande son.Le jeu, quand à lui, est toujours prévu pour le 17 novembre 2020 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. En attendant je vous laisse visionner la bande-annonce.