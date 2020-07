Le dessin du jour de SolÃ¨ne

Publié le Lundi 20 juillet 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Dungeon 3 : Complete Collection

Vous ne le savez peut-être pas, mais Cedric n’est pas trop là cette semaine… Nous sommes donc maîtres de nous-mêmes et de nos choix. Libres de foutre le bordel sur le site ou de montrer des images compromettantes de Cedric qui n’arrive pas à faire l’hélico-bite. Eh oui !Bon, comme on est un peu des gentils et qu’on a été tués la dernière fois, Solène nous a ramenés à la vie. Possédés par une elfe noire fan de BDSM, mais bien vivants !