Ce soir, c'est soirée File Dans Ta Chambre

Publié le Jeudi 22 octobre 2020 à 14:30:00 par Vincent Cordovado

Pour rappel, File Dans Ta Chambre est une chaîne Twitch et Youtube que j'ai créée avec deux de mes meilleurs amis. L'idée principale derrière cette chaîne et, qu'à la manière des années 90, où l'on se réunissait chez le pote qui avait acheté l'un des derniers jeux sortis, nous nous retrouvons pour découvrir les derniers jeux que j'ai reçu en test ou que mes amis ont achetés.Ça commence à 22h, sur la chaîne Twitch de File Dans Ta Chambre On espère vous voir nombreux. Ce sera un plaisir de pouvoir intéragir avec vous.Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être disponibles à ce moment-là mais qui souhaitent quand même voir ce que les titres donnent, vous pourrez retrouver les vidéos quelques jours après sur notre chaîne Youtube