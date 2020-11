- Chaos Walking arrive enfin au cinéma

Publié le Vendredi 20 novembre 2020 à 11:45:00 par Sylvain Morgant

Jamais un film n'avait aussi bien porté son nom

Chaos Walking a enfin une date de sortie au cinéma !Film de science-fiction adapté de la série littéraire éponyme écrite par Patrick Ness, Chaos Walking verra Tom Holland, Daisy Ridley et Mads Mikkelsen se partager l'affiche dans un monde où les femmes ont été décimées au cours d'une guerre avec une race extra-terrestre. Cerise sur le gâteau, c'est à ce moment là qu'est apparu le "Bruit", un phénomène où tous les êtres vivants peuvent entendre les pensées des autres dans un flux d'images, de mots et de sons.Pour la petite histoire, le film a été réalisé par Doug Liman en 2017 mais des projections tests très négatives ont engendré une réécriture du scénario et des phases de tournage supplémentaires. Les reshoots ont eu lieux en avril 2019 car les deux acteurs principaux étaient pris sur les tournages des Star Wars et Spider-Man.Depuis, le film attend gentiment une date de sortie.Vous le sentez le futur chef-d'œuvre ?Sur les écrans le 3 février 2021.