- Cyberpunk 2077 : un max d'infos et de vidéos

Publié le Vendredi 20 novembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

PLEIN LA GUEULE

CD Projekt a dévoilé un bon paquet d'infos et de vidéos pour son Cyberpunk 2077. Le jeu est, on vous le rappelle, toujours attendu pour le 10 décembre sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5.Cette plongée dans un monde Cyberpunk, comme son nom l'indique, est tiré du jeu de rôle papier éponyme (qu'on vous conseille aussi au passage).Et on commence avec une première bande-annonce centrée sur le personnage de Johnny Silverhand, interprété par Keanu Reeves.Ce personnage est un chanteur célèbre dans le monde de Cyberpunk 2077 et une autre vidéo montre Keanu Reeves s'exprimer au sujet de ce rôle, de son personnage... et entre nous, voir Keanu avec une combinaison de Motion Capture et un petit bonnet avec des balles de ping-pong dessus, ça vaut le coup.On poursuit avec la musique du jeu. Marcin Przybyłowicz, qui a déjà officié sur The Witcher 3, parle de ses compositions, tout comme Paul Leonard-Morgan, autre compositeur du jeu. Vous pouvez écouter quelques morceaux , d'ailleurs sur Spotify, Deezer, Apple Music, Tik Tok et autres Youtube.Enfin, rien ne vaut une bonne bande-annonce, toute fraîche, qui dure 5 minutes, pour se mettre dans l'ambiance du jeu et découvrir à quel point le jeu devrait claquer visuellement.Pour terminer avec les coulisses du développement, la technologie employée pour les personnages, la synchronisation labiale, les visages...