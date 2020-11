- Monster Truck Championship est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 20 novembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Sauve qui pneu

Monster Truck Championship est un jeu de simulation de Monster Truck. Comme quoi la vie est bien foutue, parce que si ça s'était appelé Velo 4 roues Championship, on n'aurait pas réussi à comprendre que ça parlait de Monster Truck.En tout cas, le jeu est édité par Nacon et développé par Teyon. Vous êtes aux commandes de ces énormes véhicules et vous allez participer à diverses épreuves telles que la course basique, le Time-Trial (ou contre la montre), les Drag Races (course en un contre un), les Freestyles (où vous devez faire des figures) et les Destructions (où il faut tout péter).Le jeu, déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One, vient de sortir sur Nintendo Switch.