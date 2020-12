- Fireworks Mania : offez-vous (au moins) un feu d'artifice pour le 1er de l'an

Publié le Vendredi 18 décembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Faites tout cramer

Le réveillon du 1er de l'an, cette année, c'est mort. Mais rien ne vous empêche de faire la fête chez vous, en famille restreinte, et de vous offrir un petit feu d'artifice.Bon. Faire un vrai feu d'artifice, c'est fun, mais entre les mains arrachées et le feu qui déclare dans l'arbre du jardin, c'est quand même problématique. Et je ne parle même pas de ceux qui sont en appart'.Fireworks Mania va vous permettre d'en créer un virtuel, sur votre PC. Le jeu, signé Laumania, un studio indépendant danois, est désormais disponible sur Steam pour moins de 10 €.Allez, c'est l'heure d'aller tout faire péter.