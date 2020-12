(TEST) Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Jeudi 17 décembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ouvrez grand les oreilles

A l'heure où la nouvelle génération de consoles débarque, la question se pose évidemment : quel casque audio choisir pour qu'il soit compatible ?Turtle Beach nous a envoyé le Stealth 700 Gen 2. Un casque sans fil. Qui fonctionne sur l'ancienne et sur la nouvelle génération.Que demander de plus ?Que le casque soit bon ? Ça tombe bien, il l'est.