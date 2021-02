(TEST) Roccat Elo 7.1 USB, un excellent casque PC

Publié le Mardi 2 février 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Du bon son

Roccat, marque que nous affectionnons tout particulièrement, vient de sortir un casque 7.1 pour PC. Le Roccat Elo 7.1 USB. Qui se connecte en USB, donc. Tout est dans le nom, hein...Nous l'avons testé. Avec nos oreilles, notre tête et nos yeux. Et nos mains aussi. Et nos pieds pour aller du bureau à la cuisine se chercher un petit café entre deux paragraphes.Et pour savoir si le café est bon, ne cliquez pas sur le test.