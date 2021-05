- Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground montre son gameplay

Publié le Vendredi 30 avril 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Sauvage

Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground est attendu le 27 mai sur PS4, Xbox One, PC et Switch. Développé par Gasket Games et édité par Focus Home Interactive, le jeu est un jeu de stratégie qui vous propulse au poste de commandant d'une des grandes armées de Warhammer Age of Sigmar.Il vous permettra de prendre part à des combats stratégiques au tour par tour. Sortir victorieux vous offrira la possibilité de recruter de nouvelles troupes et d'améliorer celles qui composent déjà votre armée.Trois factions seront disponibles : les Stormcast, les Nighthaunt ou les Maggotkin.