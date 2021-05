- The Persistence débarque en Enhanced Edition sur PC, PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 30 avril 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Intérêt limité...

Jeu de survie dans un vaisseau en perdition, dont l'équipage a été transformé en zombie, vous incarnez les clones de Zimri Eder, une simple agente de sécurité que l'IA du vaisseau envoie dans le but de sauver l'appareil, peu à peu attiré vers un trou noir...Nous avions testé le jeu l'année dernière lors de sa sortie sur PC, PS4 et Xbox One.Le jeu revient le 4 juin dans une version "enhanced" sur PC mais débarque aussi sur PS5 et Xbox Series. Si vous l'avez déjà sur PS4 et Xbox One, il faudra acheter un "upgrade" pour y jouer sur les nouvelles consoles.Au menu, des graphismes améliorés et... euh... c'est tout.Le jeu sortira en boîte sur PS5.