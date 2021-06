- Open Country, un jeu chasse, pêche et tradition

Publié le Vendredi 11 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Fuck Bambi et Baloo

Open Country est un jeu de chasse, de pêche et de promenade en monde ouvert dans lequel vous allez pouvoir vous payer la tête empaillée de ces saloperies de bestioles telles que des ours, loups, cerfs, carlins, et plein d'autres espèces.Mais pas seulement pour le plaisir : vous devrez remplir des missions données par les garde-chasse, améliorer votre équipement, fabriquer des objets, bref, vivre en communion avec la Nature.Le jeu vient de sortir sur PC, PS4, Xbox One.Le test, bientôt, parce que nous on aime ça, tuer des animaux. Vraiment.