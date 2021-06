- Hot Wheels Unleashed vous emmène au skatepark

Publié le Vendredi 11 juin 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

C'était pas un jeu de voitures ?

Hot Wheels Unleashed est toujours prévu pour le 30 septembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Et c'est un jeu très attendu par la rédaction qui a toujours gardé son âme d'enfant.Et pour certains, leur corps d'enfant, aussi, un peu.Mais bref. Le jeu est signé Mattel et Milestone et on s'attend à des circuits délirants, du drift, des petites voitures aux designs variés...Un circuit, Skatepark, a été dévoilé en vidéo. La voici.