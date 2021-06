(E3) Battlefield 2042 : Découvrez du gameplay

Publié le Mardi 15 juin 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Guerre d'automne

DICE a dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay de Battlefield 2042. De quoi avoir un petit aperçu de la destruction des décors, des armes, des véhicules, des gadgets et des cartes.Le jeu proposera des affrontements jusqu'à 128 joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series, avec des cartes dotées de conditions météorologiques dynamiques.Quant au mode solo, s'il y en a un, on se rappellera surtout que ça n'a jamais - mais vraiment jamais - été le point fort de DICE. Alors on va se contenter du multi, qu'ils gèrent très bien par ailleurs.