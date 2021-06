Disciples: Liberation, un nouveau RPG stratégique Dark Fantasy

Publié le Mardi 15 juin 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tout ça à la fois

Kalypso Media et le développeur Frima Studio ont dévoilé un trailer de leur nouveau RPG de stratégie dans un univers dark fantasy, Disciples: Liberation. Le jeu sortira sur PC, PlayStation et Xbox à la fin de cette année.La vidéo est commentée par le directeur créatif de Frima Studio, Jordane Thiboust, et il présente le gameplay du jeu.Ce nouvel opus de la série Disciples proposera une campagne solo de plus de 80h de jeu, avec plus de 270 quêtes, 5 fins, le tout dans un monde dévasté.