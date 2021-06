Sans un bruit 2, la critique du film

Publié le Mardi 15 juin 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Même pas peur

Revenu de la projection du film Sans un Bruit 2 en clamant haut et fort qu'il n'avait pas eu peur, que ça y'est, il était désormais un homme, un vrai, un tatoué, et que si, un tatouage Malabar ça compte quand même, Sylvain a vécu un véritable enfer ces dernières semaines.Parce que forcément, on a tout fait pour lui faire peur, histoire de voir si effectivement, il était devenu un homme, un vrai, un tatoué, même si on continue de penser qu'un tatouage Malabar, ça ne compte pas.Finalement, c'est sa mère qui nous a demandé d'arrêter. Parce que 12 caleçon à laver par jour, ça fait beaucoup. Même si je lui ai expliqué que s'il passait aux slips, ça ferait moins de linge...Enfin bref, Sylvain a vu Sans un Bruit 2. Et il n'a pas eu peur.