Pause croquis de Marion

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Une journée bien chargée...



Dites à nos familles qu'on les aime quand même un peu.

Allez, j'y retourne. La pause croquis est malheureusement terminée pour aujourd'hui !



Ô citoyen de Gamalive, mes salutations à toi qui passes par ici !Aujourd'hui nous a tous mis à rude épreuve dans les coulisses de la rédaction et nous avons tous dû mettre la main à la pâte.Les annonces de Nacon ont mis nos claviers en bouillie et je pense même devoir en racheter un à ce rythme d'ici la fin de mon stage auprès de Cedric.En parlant de ça, je devrais m'y remettre illico presto avant qu'il ne me voit en train de traîner.Si vous le pouvez, envoyez nous du café par courrier, ça nous aiderait.