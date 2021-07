(TEST) Aluna: Sentinel of the Shards (PC, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Super-héroïne de Wish ?

En cette journée chargée en émotions -et surtout en news, Cedric nous fait part d'un nouveau test et cette fois-ci, c'est Aluna qui y passe.



Inspiré de la série de Comics du même nom, Aluna : Sentinel of the Shards est un Diablo-like aux premiers abords très prometteur, de par son originalité. Mais a-t-il pu satisfaire notre cher testeur ou faut-il envoyer Aluna au trébuchet illico-presto sur ordre de Cedric ?



Lisez le test pour le savoir. Moi, je le sais déjà. Et je dois avouer, c'était sympa à lire.