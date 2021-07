Résumé de la Nacon Connect 2021

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 13:00:00 par Julia Bourdin

Un vrai bric-à-brac

Blood Bowl 3 nous a présenté son mode Campagne, au travers d’une interview de Yoann Drulhe, Lead Cinematic Artist chez Cyanide. Blood Bowl 3 sera disponible sur consoles et PC en février 2022.

Suite à sa sortie très réussie, le 17 juin, du nouveau contenu se profile déjà à l’horizon pour Roguebook, le roguelike deckbuilder développé par Abrakam et co-designé par Richard Garfield, créateur de Magic: The Gathering.

NACON s’associe au studio allemand Hekate qui développe Ad Infinitum, une nouvelle franchise de jeu d’horreur narratif. L’éditeur nous propose de plonger dans les cauchemars d’un soldat de la Première Guerre Mondiale grâce à un premier trailer qui véhicule l’atmosphère -qui se veut si particulière- du jeu.

Rogue Lords (Cyanide, Leikir Studio), le roguelike où tricher fait partie intégrante du gameplay, se révèle un peu plus dans un nouveau trailer de gameplay et annonce sa sortie sur PC le 30 septembre.

Clash : Artifacts of Chaos, est un jeu annoncé pendant cette NACON Connect et développé par ACE Team, un studio chilien. On nous propose de parcourir le monde singulier du Zenozoik et de combattre les meilleurs guerriers tout en respectant les étranges règles du Rituel.

NACON et Eko Software ont dévoilé le premier trailer de Rugby 22, dont la sortie est prévue en janvier 2022.

Pour présenter RiMS Racing du studio RaceWard, le jeu de motos qui se veut réaliste, le micro a été donné à Sir Bob Cornelius Rifo du groupe The Bloody Beetroots, qui a révélé sa participation à la bande-originale du jeu, ainsi que l’ouverture des précommandes sur consoles et PC.

(Petit coup de coeur de Marion pour la musique)

Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde WRC, est venu présenter WRC 10 (KT Racing) durant la conférence. NACON a discuté avec lui de ce nouvel opus qui célèbre les 50 ans du FIA World Rally Championship.

Nouvelle cinématique pour Test Drive Unlimited Solar Crown, qui révèle son futur terrain de jeu : l’île de Hong Kong. L’interview d’Amaury Beyris, Game Director et d’Alain Jarniou, Creative Director chez KT Racing, permet d’en apprendre plus au sujet de certaines fonctionnalités du jeu.

La gamme LIFE propose de nouvelles expériences aux adeptes de la simulation. Chef Life : A Restaurant Simulator (Cyanide) qui vous installe à la tête d’un restaurant qu’il vous faut gérer dans son intégralité, de l’approvisionnement à la cuisine jusqu’au service. Hotel Life : A Resort Simulator (RingZero) est une simulation d’hôtellerie qui permet de vivre les coulisses de vacances paradisiaques. Et enfin, dans Train Life : A Railway Simulator (Simteract), vous conduisez des trains et vous gérez le développement de votre compagnie. Train Life: A Railway Simulator sera disponible en accès anticipé le 15 juillet.

Les manettes pour smartphone MG-X et MG-X PRO ont été spécialement conçues pour offrir une meilleure expérience à tous les détenteurs de l’offre Xbox Game Pass Ultimate. Compatibles avec tous les smartphones Android jusqu’à 6.7 pouces, les MG-X Series arriveront en Europe et en Amérique du Nord à l’automne 2021.

Sur Xbox Series X|S, Xbox One ou PC, la Revolution X inclut de nombreuses options de personnalisation manuelles et logicielles, ainsi qu’un accès au Dolby Atmos pour casque. Attendue pour l’automne 2021, la Revolution X promet aux joueurs compétitifs un tout nouveau niveau de performance, quoi que cela veuille dire...

Les équipes de RIG nous dévoile également leurs tous premiers périphériques audio dédiés à la PlayStation 5 avec deux nouveaux casques, le RIG 400 HS et le RIG 500 PRO HS GEN 2. Plus d’informations seront révélées très prochainement.

RIG intègre dans son catalogue un microphone de streaming sous licence officielle pour PlayStation 5. En cours de développement, le RIG 200 HS Stream Mic est doté d’une technologie qui se veut spécialement adaptée à l’enregistrement et au streaming vocal sur la console de Sony.

Pour conclure, Yannick Allaert nous annonce une toute nouvelle version du Daija Arcade Stick sous licence officielle pour PlayStation 5. Déjà disponible pour PS4, cet arcade stick avait visiblement conquis de nombreux joueurs. Un succès que NACON compte bien renouveler en proposant cette version améliorée, aux couleurs de la dernière console de Sony.



En plus des annonces sur les très attendus Vampire : The Masquerade – Swansong RoboCop : Rogue City , la mise à jour de Session ou encore The Lord of The Rings : Gollum sur lesquels nous avons déjà fait des articles que vous pourrez retrouver en cliquant dessus, Nacon avait beaucoup à nous dire pour la Nacon Connect 2021 qui s’est tenue hier...Tout d’abord, du côté jeux, nous avons été arrosés d’annonces et de vidéos en tout genre, dont je vous propose de retrouver le résumé ci-dessous :Enfin, dans un deuxième temps, Yannick Allaert (Directeur Accessoires chez NACON) a également dévoilé de nouveaux projets d’accessoires en cours de développement.On a donc eu énormément de nouvelles pour cette année et je pense que nous reviendrons sur certaines au cours de l'année. En attendant, vous pouvez visionner la rediffusion de la Nacon Connect 2021 juste ici, si cela vous intéresse. Sur YouTube, des time-codes sont même disponibles pour vous aider dans votre navigation...