(TEST) Willy Morgan and the Curse of Bone Town (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 8 juillet 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Il faut sauver (le père de) Willy

Parfois, sous ses airs de tyran, Cedric nous fait par d'un petit moment de douceur, un petit sourire sympa au coin des lèvres -pas comme le sourire carnassier qu'il a lorsqu'il torture ses stagiaires. Alors, aujourd'hui, il a décidé de tester Willy Morgan and the Curse of Bone Town. Ou peut-être était-ce un malentendu sur le titre plutôt mystérieux en espérant briser des os... Tout est qu'il l'a testé quand même.On vous avouera que le voir sagement concentré sur ce point-and-click nous a tous surpris.Non pas qu'il n'ait pas repris ses bonnes habitudes après cette session de gameplay, non non.Si vous aimez les histoires de familles dysfonctionnelles, les personnages attachants et l'arrière-pays anglais, ce jeu est pour vous !