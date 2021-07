Macrotis : A Mother’s Journey arrive sur Switch

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Les mamans sont trop fortes

Le jeu, originellement développé par Proud Dinosaur avec l’aide d’Eastasiasoft pour les portages, sortira le 15 juillet sur Switch au prix annoncé de 11,99 €. A noter que les joueurs qui l’achèteront dans les trois semaines suivant sa sortie bénéficieront d’une remise de 20%.Ce jeu raconte l’histoire d’une mère (chinchilla peut-être ?) cherchant ses enfants sans relâche dans un univers en 2.5D mêlant plateformes et puzzles. Grimper et sauter seront la meilleure façon d’avancer dans ce monde aussi magnifique que dangereux, dont il faudra éviter les pièges en utilisant notamment la physique de l’eau à notre avantage. Les joueurs pourront également développer au fur et à mesure d’autres capacités surnaturelles -ou non…