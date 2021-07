Space Punks sur PC en Early Access, Exclusivement sur l'Epic Games Store

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

La nouvelle guerre des étoiles

(rien que ça) : Le pack de base pour les pirates en herbe permet de participer à l'accès anticipé et déverrouille les quatre personnages principaux. Il contient également un pass de combat de la saison 1 pour la bêta ouverte ainsi que des fonds exclusifs, quatre emotes, la cape Epic et l'effet de dash Epic au prix de 23,99 € Et le Pack splendide (le prix aussi est splendide) : Le pack ultime pour les hors-la-loi invétérés contient l'ensemble des éléments du pack stylé ainsi que d'autres avantages : quatre apparences de personnage Epic, l'entrée de joueur Epic, et plus encore au prix de 39,99 €

Ce jeu d'action est un looter-shooter-slasher complètement barré qui prend place dans un monde de science-fiction assez unique. Les joueurs en quête de gloire et richesse pourront accomplir leur rêve en allant sur des planètes lointaines afin de combattre des obstacles quasi-insurmontables. Et pour encore plus de fun,possède un monde vivant en constante évolution, qui ne vous laisseront pas le temps de vous reposer !Vous retrouverez un arsenal quasi illimité contenant flingues, grenades, gadgets et autres objets. Avec ceci, vous partirez à la conquête de puissance illimitée en gagnant de l'argent spatial. Dégotez du matos et devenez célèbre en gagnant plus de puissance à chaque partie. Ici, pas de héros, ces types sont des pirates et sont près à tout pour atteindre leurs objectifs. Ils ont le cœur sur la main, mais ils vendraient leur mère sans hésiter pour un peu d’argent.Mais ils acceptent de partager la gloire tout de même, il n’y a rien de mieux que la satisfaction partagée d’un contrat bien rempli avec vos meilleurs amis n'est ce pas ? Cet univers sublime, où votre futur est brillant, est rempli de choses si merveilleuses... et toutes prêtes à vous tuer. Mieux vaut les tuer en premier, c'est nous les méchants après tout...Space Punks sera accessible en accès anticipé sur PC sur l’Epic Games Store à partir du 14 juillet. La bêta ouverte ouvrira cet hiver, et la sortie sur consoles est prévue pour 2022. Les joueurs peuvent participer à l’accès anticipé en s’enregistrant pour recevoir une clé gratuite, ou en achetant un pack de fondateurs sur l’Epic Games Store. Celui-ci se décline en deux versions décline en deux versions :