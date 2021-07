Pause croquis de Marion

Publié le Jeudi 8 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Faune nocturne locale

Allez, je retourne à mon bouquin, le tout accompagné d'une bonne tasse de thé pour apprécier cette pause croquis dignement.

A demain pour un autre rendez-vous artistique !



Exceptionnellement, Cedric nous a partagé hier soir les informations à traiter pour le lendemain.Autant, d'un côté, la plupart d'entre nous ont profité d'une soirée reposante après la journée d'hier intense en news, autant chez d'autres... on leur découvre une seconde nature.Yassine s'est transformé en gremlin du travail cette nuit et je vous admets que ça m'a même terrifié une telle productivité. Ca sent le pacte avec le Diable tout ça, un p'tit échange de sommeil contre de l'hyper-efficacité.En attendant, c'était quand même bien pratique pour moi en ce qui concerne mon boulot de correction.