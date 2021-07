Le nouveau film de Disney Encanto : La fantastique famille Madrigal sortira avant Noël

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 09:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi





"Colombia, Mi Encanto", la chanson originale du film -interprétée par l’auteur-compositeur, interprète et acteur Carlos Vives- est présente dans cette première bande-annonce.



D'après l'artiste : "Cette chanson célèbre la diversité magique de la Colombie. J'ai hâte de voir comment la musique se mêlera aux images et aux personnages inspirés de l'Encanto des Colombiens". On espère que les autres chansons posséderont le même esprit et sauront nous toucher.



Encanto, la fantastique famille Madrigal sortira au cinéma le 24 novembre 2021 pour Noël. Il n'y a plus qu'à patienter jusqu'à la prochaine bande-annonce en attendant sa sortie en salle.