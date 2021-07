- Le comic book Dying Light 2 Stay Human, téléchargeable gratuitement pendant une période limitée !

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 11:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Et un trailer avec ça, mais que demande le peuple ?

dyinglightgame.com/preorder

Techland et Dynamite Entertainment nous dévoilent un teaser animé inédit de. Ce tout nouveau comic book raconte des événements se déroulant en amont deGrâce au programme de récompense de la plateforme TechlandGG, une version numérique du comic-book est téléchargeable gratuitement jusqu’au 15 juillet et sera disponible en version physique à une date ultérieure.Avec Banshee : I am the Cure, les fans pourront découvrir le moment précis où le mortel Virus Harran est devenu hors de contrôle. Le comic-book nous dévoile un aperçu du monde ravagé et des sombres secrets de Dying Light 2 Stay Human.Dying Light 2 Stay Human, édité par Techland, est prévu pour le 7 décembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, et Xbox Series X|S. Les pré-commandes sont maintenant disponibles via