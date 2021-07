Gravity Oddity, le roguelike spatial, nous en dis un peu plus

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 10:40:00 par Julia Bourdin

Oh non, ils ont pris Gary !

, le roguelike spatial d’action développé par Invincible Cat, sortira l’été prochain -2022 donc- sur Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.Dans Gravity Oddity, la gravité a disparu et toutes les planètes commencent à se morceler et à s’effondrer. Les survivants vivent soit en colonie sur des astéroïdes à la dérive, soit de façon solitaire dans leurs vaisseaux. Heureusement, la méga-entreprise Rio Grande Corp a créé des bottes de gravité qui permettent aux gens de vivre une vie relativement normale. Mais l’entreprise a un agenda maléfique -comme toutes les entreprises de fiction quand on y pense- et a kidnappé le colocataire de notre héros, Gary. Mais sans lui comment notre héros va-t-il pouvoir payer son loyer ? Ni une, ni deux, vous décidez de partir pour un périple dans l’espace à sa recherche.Vous allez pouvoir exploser des méchants et piller des vaisseaux pour tenter de gagner de l’argent, du matériel ou un des nombreux (plus de 80) objets pouvant améliorer votre personnage, en bien ou en mal, un peu comme dans Enter the Gungeon…Vous pourrez également trouver de quoi personnaliser votre personnage et peut-être trouver des vêtements assortis pour son ami poilu, Newton, et leur robot afin qu’ils puissent voyager à travers les galaxies avec style.Bref, ça a l’air vraiment très déjanté et j’ai hâte de voir ce que le studio peut inventer comme pouvoir en lien avec l’espace… Malheureusement, il va falloir patienter encore un petit moment…