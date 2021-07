Banners of Ruin arrive sur de nouvelles plateformes

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 10:20:00 par Julia Bourdin

C’est l’heure du du-du-du-duel !

Un an après sa sortie sur Steam,, un jeu de construction de deck, arrive sur GOG, Epic et Nintendo Switch le 29 juillet.Le jeu vous propose de construire votre deck pour l’utiliser dans des combats au tour par tour, où on peut contrôler un groupe de 6 personnages maximum évoluant dans la ville du Cap d’Aube. Chacun de ces personnages pourra débloquer un set de cartes uniques et des capacités spéciales pour développer et diversifier votre jeu, ce que je trouve assez intéressant.Depuis l’accès anticipé, de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées comme pléthores de cartes et de passifs, de nouveaux scénarios ou encore de nouveaux ennemis afin de rendre l’aventure plus complète.Voilà de quoi contenter quelques fans de deck-building à ma connaissance, du moins pour un temps…