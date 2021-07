Gelly Break Deluxe, un jeu de plateformes coopératif, nous annonce sa date de sortie

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 10:10:00 par Julia Bourdin

Un peu gluant mais appétissant

ByteRockers’ Games annonce que son jeusortira le 12 août sur PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series et PC.Dans ce jeu, vous incarnez, vous et votre allié, deux mignons petits slimes nommés Gel et Lee. Ensemble vous devez sauver votre monde de la menace du blob maléfique en combattant ses sbires, en triomphant de niveaux de plateformes et en affrontant des mini-boss (au nombre de 6, dans la version Deluxe). Il vous faudra pour cela utiliser vos capacités combinées au mieux…Avec un total de 16 niveaux, le jeu vous propose de jouer seul à la campagne solo ou entre amis que ce soit via la coop locale ou le remote-play proposé par Steam.Enfin, si vous possédez la version de base du jeu,, vous pourrez mettre à jour gratuitement votre jeu vers la version Deluxe.Pour conclure, ce sera sûrement très sympathique en famille, pour peu que votre famille aime les jeux vidéo... Sinon il vous reste le mode solo ou les potes.