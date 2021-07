Alaska Gold Fever nous dévoile son trailer !

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

L'Âge d'or

1896, récemment, quelque chose d'incroyable a été découvert dans les champs froids et sauvages de l'Alaska : un matériau spécial et précieux. Si précieux qu'il a causé un exode de masse… De l'OR !Dans les forêts, les montagnes et les prairies de l'Alaska, errez pour n'obtenir qu'une seule chose : un peu d'or, même une once. Votre objectif est simple : devenir l'homme le plus riche d'Alaska... Non, du monde !L'Alaska, aussi magnifique soit-elle, reste une terre sauvage et inhospitalière. En tant que chercheur d'or, vous devrez être bien préparé si vous voulez réussir. Vêtements chauds, nourriture et équipement approprié seront nécessaires afin de survivre au moins une journée. Vous devrez aussi vous battre contre les éléments, comme les blizzards aveuglants et de fortes pluies.On attend de futures informations sur ce jeu qui a l'air bien sympa.