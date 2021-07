Hot Wheels Unleashed : L’éditeur de circuit se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Retour en enfance

Le tout nouveau mode dede Mattel et Milestone, l’éditeur de circuit, se dévoile en vidéo. Le studio insiste sur sa volonté de permettre au joueur de laisser libre cours à sa créativité. Au programme : tordre, plier, étirer et placer chaque module de la course, choisir un environnement avec parmi eux l’infinie Track Room et enfin mêler le circuit aux éléments de l’environnement pour le rendre plus imprévisible et unique…De même, d’après Milestone, plus de 20 modules seront disponibles à la sortie telle que l’échappée du T-Rex ou l’embuscade de cette sal… merveilleuse araignée…Vous pourrez partager vos circuits en ligne pour que les joueurs du monde entier puissent les tester, mais également découvrir les leur, un peu comme le faisait le jeu flash Happy Wheels… Mais en moins gore.Autre information, 7 voitures parmi les 60 disponibles à la sortie du jeu ont été présentées ; la 24 Ours, la Off-Duty, la Supercharged, la RocketFire, la Street Creeper, la Surf’N Tuf et la Tricera-Truck... De quoi faire retomber certains d’entre vous en enfance, je suppose.Deux éditions seront disponibles à la sortie du jeu, sauf sur PC. Tout d’abord,donnera accès au DLC Sportscars et à ses deux véhicules supplémentaires, la Track Manga et la GT-Scorcher, en plus du jeu de base. Mais c'est sans compterqui comprendra un modèle réduit Bone Shaker, un Steelbook, un poster double face et enfin le Hot Wheels Pass Vol 1 qui donne accès à 15 véhicules supplémentaires, 25 cosmétiques, 4 pièces de circuit et une extension thématique. Les précommandes sont déjà ouvertes, par ailleurs.Pour conclure, je ne suis personnellement pas encore convaincue par le concept même en ayant joué avec des Hot Wheels durant mon enfance, j’ai l’impression qu’on aura droit à un Track Mania un peu moins développé, peut-être plus accessible pour les enfants. Reste à voir le jeu complet qui sortira le 30 septembre sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.