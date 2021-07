B.ARK débarque fin juillet !

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 10:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Une équipe de choc...

Le système solaire fait face à une invasion de cyborgs aquatiques. L'humanité se prépare à lutter et décide d'envoyer une équipe d'élite. Qui sont ces héros qui volent à notre rescousse ? Barker le chien, Felicity le chat, Lucio l'ours et Marv le lapin sont chacun équipé de puissants costumes mécaniques et de capacités spéciales, encourageant la coopération.est un shoot'em up rétro spatial de Tic Toc Games. Il avait été présenté dans une vitrine Nintendo™ l'année dernière, vous défendrez donc la Terre sur Nintendo Switch™ ou bien PC via Steam le 29 juillet, date de sa sortie.Jouez en solo ou formez des équipes de quatre joueurs en coopération locale. Le combat de type shoot'em up classique animé a été conçu pour les joueurs de tout niveau.Vous avez été abattus par les ennemis ? Pas de panique le mode "Side Car" permet aux joueurs blessés de rester dans la mêlée en s'attachant à un ami survivant. Déclenchez stratégiquement des combos surpuissants et obtenez les meilleurs scores possibles !