- Deathloop nous dévoile une bande-annonce de gameplay

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Une journée de merde mais en boucle

Arkhane Lyon et Bethesda nous présentent une vidéo de quasiment 10 minutes nous en apprenant un peu plus sur, leur prochain jeu prévu le 14 septembre sur PS5 et PC.Vous incarnez Colt, un assassin au langage fleuri et coloré, coincé dans une boucle temporelle. Vous êtes coincé sur une île à la con où tout le monde veut votre peau. Pour vous échapper, il va falloir tuer des gens aussi -huit pour être exacte- appelés les Visionnaires, avant que la journée ne se répète. Tout ça en sachant que l’une d’entre eux, Juliana, a aussi prévu de vous chasser…Si vous mourrez ou si vous atteignez la fin de la journée, elle recommencera à nouveau et il vous faudra mettre à profit cette opportunité pour en apprendre plus sur vos cibles, leurs secrets, leurs habitudes et les mystères de l’île…On nous présente la mission pour éliminer l’un des Visionnaires, Aleksis Dorsey alias Le Loup, en prenant en compte que nous avons déjà appris quelques infos sur son emploi du temps.Tout d’abord, en regardant un peu le système de gadgets, de détournement d’attention, de combat et de téléportation, on ne peut pas ignorer les similitudes frappantes avec Dishonored, la licence développée par Arkhane plus tôt… Mais avec plus d’armes à feu. On peut utiliser l’environnement à notre avantage, attendre des ouvertures et il n’y a pas de chemin unique à emprunter.Puis le directeur créatif, Dinga Bakaba, nous informe que nous pourrons débloquer des pouvoirs afin d’avoir un certain contrôle sur la boucle temporelle comme rembobiner le temps quand nous mourrons avant que la journée ne recommence un total de deux fois. On pourra aussi récupérer un genre d’énergie temporelle sur les ennemis afin de conserver les armes et équipements qu’on aime bien entre les boucles ce qui permettra de nous construire un arsenal.On remarque cependant la présence de Juliana sur la route, et elle est le vrai problème ici, elle est puissante et vous traque, elle peut d’ailleurs être contrôlée soit par l’IA soit par un autre joueur. Il vous faudra l’éviter pour atteindre la salle de conférence des loups.Et là, il vous faudra bien observer la scène qui se déroule devant vous pour obtenir des opportunités, mais aussi pour découvrir qui est Aleksis et l’abattre, ce qui vous donnera une amélioration pour vos pouvoirs de téléportation et beaucoup d’énergie temporelle.Bref, Deathloop s’annonce comme un Dishonored, mais avec un système de boucle temporelle bien conçu qui apporte son lot de choix intéressants et déjantés, Colt étant un personnage un brin original… Et ça donne bien envie ! Je pense que les amateurs du gameplay de Dishonored vont être enchantés.