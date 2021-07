- Fist : Forged in Shadow Torch arrive bientôt !

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 11:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Va-t-il forger sa légende ?







Vous pourrez donc prendre le contrôle de ce lapin à partir du 7 septembre prochain sur PS4 et PS5. Pour la version PC via Steam, il faudra attendre une date encore inconnue pour le moment.

développé par le studio chinois TiGames et édité par Bilibili est un metroidvania au style dieselpunk qui a déjà bien fait parler de lui, notamment lors des Game Awards 2020. Cette création originale, à l'esthétique hors du commun, a de quoi surprendre et attiser une certaine curiosité (qui est totalement méritée).Le jeu nous embarque à Torch City, habitée par des animaux anthropomorphes. Le joueur incarne Rayton dans cette ville désormais aux mains des machines. Rayton est un lapin ancien soldat de la résistance, contraint de vivre loin du regard des autres. Mais tout change après l’arrestation de son meilleur ami, il décide alors de sortir de sa clandestinité après 6 ans pour obtenir justice, armé de son poing mécanique -une arme qui vaut le détour.Un nouveau trailer nous a été partagé et le jeu a l'air franchement génial.