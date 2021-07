- Sonic Colors : Ultimate, le remaster HD, nous dévoile une bande-annonce

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 11:50:00 par Julia Bourdin

Beaucoup de nostalgie ici

Bien sûr pour commencer, le jeu sera disponible en 4K avec 60 images par seconde, comme tous les remakes de jeux de l’époque. Avec de meilleures images et musiques seront également ajoutées des options de customisation pour Sonic avec de nouveaux gants et chaussures, déblocables en utilisant les jetons ramassés en jeu.



Il y aura un nouveau mode de jeu Rival Rush, dans lequel Sonic pourra affronter Sonic de Métal sur les différents circuits de jeu afin d’obtenir des récompenses spéciales.



Il y aura aussi un nouveau pouvoir, le Jade Ghost traduit littéralement en "Fantôme de Jade", qui permettra de voler à travers les niveaux et de passer à travers les objets pour trouver des endroits cachés. Attendons de voir ce qu’ils vont en faire…



En termes de qualité de vie, le jeu vous permettra de changer l’emplacement des actions sur la manette pour votre confort, mais vous pourrez aussi être sauvé par Tails en étant renvoyé à certains endroits pour retourner rapidement dans l’action, c’est un peu un genre de checkpoint/chargement rapide dont je vois l’utilité...



Enfin, dernier petit point plutôt cool, lorsque vous ramassez 100 anneaux, vous obtiendrez une invincibilité temporaire, ce que je pense être une bonne façon de récompenser le joueur.

Sega et Playstation nous ont présenté une bande-annonce pour le remaster de, un jeu sorti en 2010 et auquel j’ai beaucoup joué sur ma fidèle Wii… Alors qu’y a-t-il au programme ?Bref, ce remaster a l’air sur la bonne voie et semble vraiment essayer de combler ses lacunes pour transformer un bon jeu Sonic en peut-être un très bon… Pour le savoir, il faudra attendre sa sortie lesur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, mais aussi sur Epic.