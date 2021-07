- Lost Judgement s’offre une nouvelle bande-annonce à la State of Play de Sony

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 12:15:00 par Julia Bourdin

Kick names, take ass

Le studio Ryu Ga Gotoku en a profité hier pour nous en dévoiler un peu plus sur son thriller détective,, la série Judgement étant un spin-off de la saga Yakuza.Cet opus restera dans l’action très présente de la série, alors que Yakuza expérimente le tour par tour, ce qui fera sûrement plaisir aux joueurs qui préfèrent les combats plus classiques de la licence. Vous allez enquêter sur un terrible meurtre qui va se révéler être plus important que prévu, votre personnage finissant même menacé par le coupable. Mais il n’est pas question de vous laisser faire…Au programme Lost Judgement vous propose de trouver des indices, interroger des suspects, botter des culs, et même des mini-jeux incroyables comme la série sait les faire, du karaoké au skateboard, et ce, pour notre plus grand plaisir.Le jeu est déjà disponible à la précommande dans pas moins de trois éditions différentes. Les éditions digitales Deluxe et Ultimate pourront découvrir le jeu en accès anticipé 3 jours avant.est disponible pour 69,99 € et propose des packs contenants « des objets de détective et de vie de tous les jours »… Des cosmétiques en somme. Il y a aussi un pack d’extension pour les quêtes d’histoire de l’école, ce qui vous permettra de passer plus de temps avec les clubs. Enfin, dans, disponible pour 89,99 €, vous pourrez obtenir les bénéfices de l’édition Deluxe en plus d’un pack d’extension pour l’histoire. Il m’est d’avis que 90 € pour le jeu complet, c’est quand même un poil cher…Mais bon, le jeu s’annonce bien cool, à la fois sombre et comique, dans la bonne lignée de ce qui fait la licence jusqu’ici et ça me donne bien envie de découvrir le jeu qui sortirasur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Notez d’ailleurs que les détenteurs de la version PS4 pourront améliorer gratuitement leur jeu vers la version PS5…