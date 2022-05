Divination, du cyber oui mais style novel narratif !

Publié le Lundi 16 mai 2022 à 11:40:00 par Marine Le Pivain

Si on peut nommer le perso principale

Plongez dans un monde cyberpunk, rencontrez de nombreuses personnes ou robots en cherchant vos réponses et regardez quel impact vous laissez sur le monde via les écrans TV et les news.

Enfermé dans une pièce remplie d'écrans, une paire de mains prédit l'avenir… Questionnez les runes, dévoilez ce qui vous attend en tant que Devin, rendez service aux pauvres âmes en perdition en mal de tout et découvrez que les réponses bonnes ou mauvaises ont toujours un sens aux yeux de qui veut voir.

Le jeu sortira sur PS4/5, Switch et Xbox le 18 Mai 2022 pour la modique somme de 4,99€.