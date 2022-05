Evil Dead: The Game, sortie prévu aujourd'hui !

Publié le Lundi 16 mai 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

On va ressortir les outils de jardin plus tôt que prévu

Bon, pour ceux qui ne le savent déjà pas, Evil Dead ce sont des films. Une saga mémorable qui inspirera l'horreur et l'humour comme savant mélange. Et on pourra être très content de retrouver cet esprit-là dans ce jeu qui est juste une grande lettre d'amour envers la franchise. Retrouver les personnages mais aussi les armes emblématiques dans ce jeu d'équipe en solo ou multi, pour survivre contre l'adversité. Bottez le cul des Deadites et bannissez le Démon Kandarien à moins que vous ne soyez vous-même tenté par l'envie de devenir le némésis en incarnant le Démon et utiliser vos pouvoirs de possession contre l'équipe de survivant.

Le jeu sera disponible sur PS4/5, Xbox et PC via l'Epic Games Store, et l'édition classic vient aussi avec la version Deluxe qui amène un season pass ainsi qu'un premier DLC "Classic Bundle"