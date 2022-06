Soul Hackers 2, le retour du RPG signé Atlus

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 14:40:00 par Cedric Gasperini

L'arrêt occulte

25 ans après la sortie du premier opus en 1997 sur Saturn, PlayStation et Nintendo 3DS, Atlus prépare Soul Hackers 2, annoncé pour le 26 août sur PlayStation 5, Xbox Series X|S mais aussi sur PlayStation 4, Xbox One et PC.Ce JRPG est produit et réalmisé par Eiji Ishida et Mitsuru Hirata, Monaca est à la musique, Shirow Miwa au design des personnages et Shinjiro Takata est manager de production.Les joueurs y dirigeront Ringo et son équipe, dont le but est de combattre des invocateurs de démons qui plongent le monde dans l'apocalypse...Une nouvelle vidéo a été publiée.