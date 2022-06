(TEST) Trust Ozaa, une souris taillée pour la bureautique

Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Jolie, confortable et très silencieuse

Qu'on le veuille ou non, l'essentiel de notre métier n'est pas de jouer aux jeux vidéo, mais d'écrire. Enfin, l'essentiel de notre métier sur Gamalive, en tout cas.Et avoir une souris qui assure est donc essentiel, niveau bureautique. C'est donc avec une joie non dissimulée que j'ai testé une souris destinée essentiellement à la bureautique. Parce que je suis un peu maniaque, aussi, voire pas bien dans ma tête, et que j'aime avoir une chose pour une fonction : une souris gaming pour le jeu, une souris bureautique pour le boulot, un casque gaming, un casque pour la communication et les réunions en ligne...Bref, j'ai testé une nouvelle souris.