Super Bomberman R 2 pour 2023

Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

C'est de la bombe, bébé

Konami a officialisé le développement de Super Bomberman R 2. Il sortira en 2023. Le jeu est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Ce nouvel opus poursuivra l'histoire des 8 frères Bomberman et leur ami Ellon. Ils devront à nouveau sauver l'univers d'une menace.Les joueurs incarneront Ellon dans un mode histoire à découvrir en solo. Un mode château sera inclus, à savoir un affrontement asymétrique, 1 contre 15, dans lequel un joueur place des pèges pour ralentir les autres joueurs. Un éditeur de niveaux sera aussi de la partie. Sans oublier les modes classiques de la franchise : Bataille Standard, Bataille 64 et Grand Prix.