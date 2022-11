Idée Cadeau : Escape Box Batman - Chasse à l'homme à Gotham City

Publié le Lundi 21 novembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

De chez 404 Editions

Escape Box Batman - Chasse à l'homme à Gotham City



Sauvez Gotham City et déjouez les plans machiavéliques des ennemis de Batman !



Vous êtes les sidekicks de Batman : lutter à ses côtés est devenu une seconde nature pour vous. Aujourd'hui, Batman a besoin de votre aide : certains criminels se sont échappés de l'Asile d'Arkham. Désormais libres, ils promettent de faire sombrer la ville dans le chaos...



Libérez des employés innocents emprisonnés par Poison Ivy, échappez au piège tendu par le Pingouin et répondez aux mystérieuses énigmes du Sphinx.



Vous avez 60 minutes, pas une de plus, pour empêcher le chaos de régner sur la ville. 3 scénarios, 3 niveaux de difficulté, et une ville truffée de dangers !



Avis : Réputées pour leur qualité, les Escape Boxes de 404 Editions s'offrent une virée à Gotham avec cette édition Batman. 3 enquêtes à mener, en incarnant les coéquipiers du justicier masqué. Attention, il faut un Maître de jeu qui va gérer l'aventure, pendant que 2 à 6 joueurs tenteront de résoudre l'affaire. On vous conseille toutefois de jouer à 3 ou 4 joueurs simplement, plus le Maître de jeu. Ce dernier devra être un adulte, avec assez de souplesse pour aider les joueurs aux moments où ils patinent le plus, pour mettre le rythme... Une expérience de jeu de rôle peut (beaucoup) aider. Mais même sans ça, rien d'insurmontable. Une nouvelle fois, c'est plutôt bien pensé, assez malin pour vous tenir en échec sur certaines phases, le tout dans une ambiance bien reconstituée, notamment grâce à la bande-son fournie. Bref, c'est une chouette Escape Box qui ravira les fans de Batman.Un cadeau original, en tout cas.404 EditionsPrix généralement constaté : 19,95 €Recommandation GamAlive : 14+