- Ys VIII: Lacrimosa of DANA est sorti sur PS5

Publié le Lundi 21 novembre 2022 à 10:38:00 par Cedric Gasperini

L'attribut de Dana

Sorti fin 2017 sur PS4 et PS Vita, puis en 2018 sur Nintendo Switch, le jeu Ys VIII: Lacrimosa of DANA vient, 4 ans après, de sortir sur PS5.Le jeu vous propose d'incarner Adol qui après un naufrage, se réveille sur l'île maudite de Seiren. Avec les autres naufragés, ils forment un village pour faire face aux grosses bestioles qui peuplent l'île. Et parce que la déshydratation ne doit pas aider, le monsieur commence à rêver de Dana, une curieuse jeune fille aux cheveux bleus venue d'un monde inconnu et qui fait rien qu'à chialer sa mère.Le jeu est disponible également en boîte avec un extrait de la bande-son sur CD et un mini-artbook.