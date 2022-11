Publié le Lundi 21 novembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Bonne nouvelle ?

Vendredi dernier, les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont sortis sur Nintendo Switch. Vous allez pouvoir découvrir la région de ladea, une île très montagneuse parsemée de "Teracristaux" débordants d'énergie.Mesaledo, la capitale de la région, contient l'Académie Orange ou l'Académie Raisin dépendant de la version du jeu que vous possédez. Vous y croiserez, entre autres, M.Clavel (le proviseur de l'académie), M.Jacq (le professeur principal, spécialisé en biologie), Pepper (un étudiant expert en cuisine), Pania (une élève timide et pas très assidue) et enfin Grusha, le champion de l'Arène du Mont Nappé, spécialisé dans le type Glace.Prêt pour un nouveau voyage ?