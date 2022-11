- Solium Infernum donne de ses nouvelles

Publié le Lundi 21 novembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Enfers et damnations

Solium Infernum sera disponible sur PC via Steam en 2023. Il s'agit du remake d'un jeu de stratégie sorti en 2009. A l'époque, bien qu'assez réussi, le jeu n'avait pas brillé par son interface ni par ses capacités multijoueur. Ce remake tend à corriger toutes ces petiotes choses.Vous allez incarner un Archidémon et tenter de vous emparer du trône des enfers. Pour ce faire, il faudra maîtrisez les cinq sphères du mal : Colère, Tromperie, Prophétie, Destruction et Charisme.Le jeu proposera de nouveaux scenarii inédits et des matchs multijoueurs asynchrones d’une durée allant d’une heure à plusieurs semaines.