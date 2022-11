Publié le Mardi 22 novembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le Mourjou

God of War Ragnarök (PS5) God of War Ragnarök (PS4) Call of Duty Modern Warfare II (PS4) Fifa 23 (PS4) Call of Duty Modern Warfare II (PS5)

God of War Ragnarök Call of Duty Modern Warfare II God of War Ragnarök Collector's Edition

Call of Duty Modern Warfare II Sonic Frontiers Fifa 23

God of War Ragnarök Call of Duty Modern Warfare II Fifa 23

Fifa 23 NBA 2K23 GTA V

Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 3 Sonic Frontiers

Football Manager 23 Farming Simulator 22 Les Sims 4

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 45semaine de 2022.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir le Mourjou , un fromage à pâte molle et croûte fleurie, au lait cru de chèvre, qui nous vient du Cantal.God of War débarque en force sur PlayStation et de son côté, Call of Duty résiste toujours. Ajoutez FIFA 23 et vous avez le trio gagnant.