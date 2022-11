Kainga: Seeds of Civilization sort le 6 décembre

Publié le Mardi 22 novembre 2022 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Tout à reconstruire

Green Man Gaming va éditer dès le 6 décembre le jeu d'un seul homme, Erik Rempen, qui s'intitule Kainga: Seeds of Civilization. Il s'agit d'un mélange de jeu de construction et de gestion d'un village, doublé de roguelite.Déjà disponible en accès anticipé sur Steam , au prix de 16,99 €, il débarque en version finale dans quelques jours, donc.Le but est de construire un village, découvrir les dangers qui vont le mener à sa perte, notamment les créatures qui peuplent les lieux, et vous adapter lorsque vous allez le reconstruire. Au fil de l'expérience glanée, vous découvrirez de nouvelles technologies qui pourront, alors, vous servir dans vos autres parties. Vous pourrez même lier les liens avec certaines créatures pour qu'elle vous aide à vous développer ou même vous protègent.