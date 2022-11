The Callisto Protocol se dévoile à nouveau

Publié le Mardi 22 novembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Toujours hâte

The Callisto Protocol est prêt à sortir. Il débarque le 2 décembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'horreur développé par certains des créateurs de la franchise Dead Space.Le jeu se déroule sur Callisto, l'une des lunes de Jupiter, en l'an 2320. Vous incarnerez un prisonnier qui tente de s'évader d'une prison de haute sécurité, tout en affrontant des horreurs qui ont envahi les lieux.La bande-annonce montre les performances de l'acteur Josh Duhamel, dans le rôle de Jacob Lee, mais aussi de la star de The Boys, Karen Fukuhara, dans le rôle de Dani Nakamura, et de Sam Witwer, dans le rôle de Leon Ferris.