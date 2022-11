(TEST) Schtroumpfs Kart (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 21 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Sur la Nintendo Schtroumpf

Hier encore, on discutait avec Vincent des Schtroumpfs. Lui m'expliquait avoir été bercé par leurs dessins animés et avoir toujours espéré, durant ses balades en forêt, tomber sur un village de petits hommes bleus.Je lui répondais que moi aussi, j'aurais aimé tomber sur un village de petits hommes bleus dans la forêt, juste pour voir quel bruit ça fait quand on saute dessus à pieds joints avec ses godasses coquées. Parce que des guignols qui salopent de bons champignons pour habiter dedans, j'appelle ça des nuisibles."Putain, tu respectes vraiment rien" m'a-t'il lancé."Nan", j'ai répondu.